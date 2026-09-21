Ariano, frana Vallone di Valle: "Se non si interviene, sarà un inverno duro qui" L'appello urgente degli abitanti

Vallone di Valle la strada che da Cerreto porta alla 90 bis in cui risiedono diverse famiglie rischia di bloccarsi prima dell'inverno se non si interverrà con la massima urgenza.

A preoccupare sono due versanti in frana della strada che hanno già divorato parte dell'asfalto nelle cunette.

Ciò ha determinato un restringimento che appena consente, il transito di due veicoli. La situazione è in evoluzione e sembra che finora non ci sia alcuna rassicurazione in merito.

La zona in questione è stata transennata con tavole di fortuna ma risulta ad essere ad altissimo rischio sia di giorno che di notte in modo particolare.

Si sono sfiorati finora più incidenti non essendoci una adeguata segnaletica. I residenti sollecitano un intervento urgente, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare.

Si tratta della stessa strada di cui ci siamo più volte occupati, intersessata dal deposito selvaggio di rifiuti da parte di incivili. Basta farsi un giro per notare lo scempio in più punti. E non sono mancate finora le sazioni qui come in altre zone da parte della polizia municipale.