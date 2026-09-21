Montemiletto: Al via la 3ª rassegna teatrale amatoriale "Sala Impero" Sabato 26 settembre la conferenza stampa di presentazione

Il sipario della Sala Impero è pronto ad alzarsi nuovamente. Il Forum delle Donne di Montemiletto APS presenta la 3ª Rassegna Teatrale Amatoriale Sala Impero – 2° Premio “Città di Montemiletto”, che accompagnerà il pubblico da ottobre 2026 ad aprile 2027 con un nuovo cartellone dedicato al teatro amatoriale.

Un progetto che continua a crescere e che, anche quest’anno, porterà a Montemiletto compagnie provenienti da diverse realtà della Campania.

La Conferenza Stampa di presentazione della rassegna e del Premio Città di Montemiletto si terrà sabato 26 settembre 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Impero di Montemiletto.

Sono 12 le compagnie in gara selezionate per questa terza edizione: Compagnia Stabile di Bellizzi (Salerno), Senza Pensieri Officina Teatrale (Benevento), Camomilla a Colazione (Visciano – Napoli), Compagnia dei Mercanti (Salerno), Teatro Popolare Montorese (Montoro – Avellino), Le Voci di Troppo (Baronissi – Salerno), Accademia della Fantasia (Casalnuovo di Napoli), Pro Loco Santostefanese (Santo Stefano del Sole – Avellino), Teatro della Crusca (Capezzano – Salerno), Maschere Nude (Napoli), Attori per Diletto (Nocera Superiore – Salerno) e Compagnia Teatrale Le Leggende (Roccapiemonte – Salerno).

Alle compagnie teatrali in gara, il 18 aprile 2027, si sggiungerà l’Associazione Teatrale TALEA di Montemiletto, con la chiusura ufficiale della rassegna, con lo spettacolo “Poveri, furbi e… un morto di troppo”. La compagnia Talea si esibirà senza prendere parte alla competizione.

Una delle scelte che caratterizzeranno la nuova edizione riguarda la Direzione Artistica, affidata ad Angela Di Virgilio, regista con oltre quindici anni di esperienza teatrale.

Una scelta fortemente voluta dal Forum delle Donne e maturata non soltanto sulla base della sua esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, ma anche per la sensibilità, l’empatia e il modo in cui Angela riesce a vivere e trasmettere il teatro. La sua idea di palcoscenico va oltre la semplice rappresentazione: il teatro diventa un luogo nel quale creare relazioni, far emergere talenti, condividere emozioni e mettere insieme persone ed esperienze differenti. Affidarle la Direzione Artistica significa quindi dare alla Rassegna una guida capace di coniugare qualità artistica e dimensione umana, accompagnandone la crescita senza perdere lo spirito di condivisione con cui questo progetto è nato.

Al termine della Rassegna, la serata conclusiva vedrà l’assegnazione dei riconoscimenti della Giuria del Sipario, che premieranno le eccellenze emerse nel corso della stagione.

Ed è proprio sul fronte dei riconoscimenti che arriva la prima novità ufficiale di questa terza edizione: la “Maschera d’Oro della Direzione Artistica”, un premio speciale che sarà assegnato personalmente dalla direttrice artistica Angela Di Virgilio.

Un riconoscimento che non sarà legato a una categoria prestabilita e che potrà premiare un attore, un’attrice, una compagnia, una regia, una scena o un particolare momento teatrale: un premio pensato per riconoscere ciò che, al di là delle categorie tradizionali, sarà riuscito a lasciare il segno. Il destinatario resterà segreto fino alla serata finale, quando sarà la stessa Direttrice Artistica a leggere la motivazione e a svelarne il nome.

Ma la Maschera d’Oro sarà soltanto la prima delle novità pensate per questa terza edizione. Altre iniziative, alcune delle quali coinvolgeranno direttamente le compagnie e il pubblico, saranno svelate ufficialmente durante la Conferenza Stampa di sabato 26 settembre.

La terza edizione della rasssegna Sala Impero vuole soprattutto confermare una scelta precisa: per il terzo anno consecutivo tutti gli spettacoli saranno completamente gratuiti, con il solo obbligo della prenotazione del posto. Nessun abbonamento e nessun biglietto d’ingresso.

Una decisione che rappresenta uno dei punti fondamentali del progetto portato avanti dal Forum delle Donne: avvicinare sempre più persone al teatro, permettere anche a chi non è abituato a frequentarlo di scoprirlo e trasformare la Sala Impero in un luogo aperto, vivo e capace di creare comunità attorno a un palcoscenico.

La Rassegna prenderà poi ufficialmente il via domenica 4 ottobre alle ore 18:00 con la Compagnia Stabile di Bellizzi e lo spettacolo “Via Convento”. Una scelta significativa: la compagnia, nella precedente edizione, si è aggiudicata i riconoscimenti per Miglior Attore Protagonista, assegnato ad Alvaro Vitolo, e Miglior Regia, ad Antonio Sannino. Saranno dunque proprio loro ad avere il compito di riaccendere le luci del palco e inaugurare la nuova stagione.

A spiegare lo spirito con cui nasce questa terza edizione è la Presidente del Forum delle Donne di Montemiletto APS, Sabina Sarro:

"Quando abbiamo iniziato questo percorso volevamo che la Sala Impero tornasse ad essere un luogo vissuto, non semplicemente uno spazio nel quale assistere a uno spettacolo. Dopo tre anni continuiamo a credere nella stessa idea: il teatro deve essere incontro, cultura, emozione e soprattutto comunità. Per questo abbiamo scelto ancora una volta di mantenere la Rassegna completamente gratuita. Vogliamo che davanti a quel sipario possano sedersi tutti, anche chi magari non è mai entrato in un teatro.

Questa terza edizione nasce da tanto lavoro, ma soprattutto dal desiderio di crescere senza perdere ciò che siamo. Abbiamo introdotto novità, abbiamo scelto una Direzione Artistica e abbiamo cercato compagnie capaci di regalarci serate diverse tra loro. Il nostro obiettivo non è soltanto riempire una sala: è fare in modo che qualcuno entri alla Sala Impero per curiosità e ne esca con la voglia di tornare. Se riusciremo a fare questo, avremo raggiunto il risultato più importante".

L’appuntamento per conoscere nel dettaglio il programma, le compagnie e tutte le novità della terza edizione è dunque fissato per sabato 26 settembre alle ore 18:00 alla Sala Impero di Montemiletto.