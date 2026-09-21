Automobilisti indignati: strade impraticabili, lavori in pieno giorno e code La settimana è iniziata nel peggiore dei modi ad Ariano Irpino

"Se a Cardito e Martiri zona Perazzo lungo la statale 90 delle puglie ormai ci abbiamo messo una "croce sopra", Fontananuova non scherza come strada dissestata e ad alto rischio".

Buche e asfalto mal ridotto, con disagi enormi sia per i residenti, che per quanti raggiungono ogni giorno il capolinea di piazza Mazzini. Non è dato sapere al momento se è previsto un intervento di messa in sicurezza.

Automobilisti sempre più indignati ad Ariano Irpino. La settimana è iniziata nel peggiore dei modi.

"Bloccati per ore di giorno tra Camporeale e la Valle del Cervaro a causa del transito dei mezzi pesanti e come se non bastasse dei lavori di fresatura dell'asfalto in pieno giorno con senso unico alternato nei pressi di "Ponte Gonnella".

Lavori che stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine sembrano essere tutti autorizzati.

Meno grave invece la situazione sul versante opposto in Valle Ufita, sul viadotto di Grottaminarda dove i disagi sembrano essere al momento limitati.