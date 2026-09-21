Avellino: alle 22.30 torna "0825" su OttoChannel - Canale 16

La sconfitta rimediata dai lupi ad Ascoli, la pausa Nazionali, il 9 ottobre la sfida con la Samp

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Avellino.  

La sconfitta rimediata ad Ascoli che ferma la corsa dell'Avellino, la lunga pausa Nazionali con il ritorno in campo solo venerdì 9 ottobre con i lupi che ospiteranno la Sampdoria: alle 22.30, su OttoChannel - Canale 16, torna "0825", il format dedicato all'U.S. Avellino e alla Serie B (alle 22.15 prima finestra nel corso di "Ottogol": conduce Carmine Quaglia, in studio mister Eduardo Imbimbo e Annibale Discepolo, in collegamento l'ex difensore dei lupi, Leo Criaco, e il preparatore atletico Pasquale D'Antonio per l'analisi dell'inedito periodo di stop dei campionati tra settembre e ottobre. Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi whatsApp al 3428725223.

Tomei: "Bravi a ribaltare le scelte per la ripresa"

"I ragazzi hanno mostrato una grande anima e un grande carattere. L’Avellino nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, è stato aggressivo, noi siamo entrati un po’ rallentati, abbiamo sbagliato uscite semplici, gli avversari hanno preso coraggio e abbiamo subìto la loro aggressività. - ha spiegato il tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, dopo la vittoria sull'Avellino - Poi pian piano abbiamo capito dove stavamo andando in difficoltà e dove potevamo avere superiorità numerica, abbiamo sistemato la fase di possesso e di non possesso, all’intervallo abbiamo modificato qualcosa e poi abbiamo disputato un grandissimo secondo tempo. Mi ha colpito l’animo dei ragazzi, che oggi mi hanno emozionato e li ringrazio di cuore. Silipo, al di là dei due gol, ha giocato una grande gara, così come un po’ tutti, non era semplice contro una squadra forte, fisica e di categoria come l’Avellino. Così come non era semplice riprendere la partita e averlo fatto mantenendo il nostro DNA mi rende ancor più soddisfatto".

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