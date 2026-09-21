Ecco la nuova Scandone Avellino verso la Serie B Nazionale Presentazione ufficiale all'ex Cinema Eliseo con Marques Green ospite speciale

"Una serata intensa, partecipata e profondamente biancoverde": così la Scandone Avellino per la presentazione ufficiale del roster e delle nuove divise verso la stagione di Serie B Nazionale 2026/2027 con un ospite speciale, Marques Green. "Nella suggestiva cornice dell’ex Cinema Eliseo, gremito a festa, la Scandone Avellino ha presentato ufficialmente alla città la prima squadra, lo staff tecnico e dirigenziale, il settore giovanile e le nuove divise per la stagione 2026/2027. A condurre l’evento è stata Valentina Vignali, madrina della serata, che con energia ed entusiasmo ha accompagnato il pubblico nei diversi momenti della presentazione. Sul palco sono saliti anche i giovani atleti della Scandone, autentico patrimonio della società, insieme ai rispettivi allenatori e dirigenti. Spazio poi alla prima squadra e allo staff guidato da coach Ciro Dell’Imperio. Il tecnico biancoverde ha illustrato l’identità che intende trasmettere al gruppo, ribadendo la volontà di affrontare il nuovo e impegnativo campionato di Serie B Nazionale con determinazione, spirito di sacrificio e grande senso di appartenenza": si legge nella nota.

Ambizioni e la solidità del progetto societario

"Sulla stessa linea il presidente Marco Trasente e il direttore generale Giulio Pastena, che hanno confermato le ambizioni e la solidità del progetto societario. L’obiettivo condiviso è quello di continuare il percorso di crescita avviato nelle ultime stagioni, provando a fare bene anche nella nuova categoria e rappresentando con orgoglio Avellino e la sua storica tradizione cestistica in tutta Italia. Da parte della società, dello staff e della squadra è arrivata la promessa di garantire sempre il massimo impegno per tenere alto il nome della Scandone. Il momento più emozionante della serata è stato il ritorno ad Avellino di Marques Green. Accolto dall’affetto e dagli applausi del pubblico, l’ex playmaker biancoverde ha svelato la nuova divisa verde e raccontato le emozioni e la gioia provate nel ritrovare una città e una tifoseria alle quali è ancora profondamente legato".

Adesso la parola passa al campo

"Accanto a lui, il capitano Fabio Stefanini ha presentato il completo bianco: da una parte un uomo che ha scritto pagine indimenticabili della storia della Scandone, dall’altra il capitano chiamato a guidarne il presente. Due generazioni unite dagli stessi colori e da un’unica, grande identità. Nel corso dell’evento il presidente Trasente ha consegnato a Marques Green una targa celebrativa, quale riconoscimento per tutto ciò che ha rappresentato e continua a rappresentare per Avellino e per il popolo biancoverde. La serata ha segnato simbolicamente l’inizio di un nuovo viaggio. Adesso la parola passa al campo, con una certezza: la Scandone è pronta a portare ancora una volta il nome di Avellino in giro per l’Italia, con orgoglio, passione e massimo impegno".