VIDEO | Marques Green: "Essere di nuovo ad Avellino è bellissimo, serve unità" Quarto miglior assistman della storia della Serie A e tra le leggende della Scandone in Serie A

"Essere di nuovo qui è bellissimo, qui si sente l’amore e la stima della gente, mi fa venire in mente tanti ricordi... Rivedere la gente, i tifosi, ma tanti amici che ho conosciuto negli anni, è davvero una bella sensazione": così Marques Green, ai microfoni di OttoChannel - Canale 16, a margine della presentazione ufficiale della Scandone Avellino 2026/2027 di cui è stato ospite speciale.

"Unità fondamentale, tante persone competenti"

Cosa auguri alla città di Avellino e al basket irpino? Credo che ci sia bisogno di unità, bisogna lavorare insieme per ricostruire questa realtà. - ha affermato Green, quarto miglior assistman di sempre della LegaBasket Serie A (1446) che con la Scandone Avellino ha vinto la Coppa Italia nel 2008 e tre avventure in carriere (dal 2010 al 2012 e dal 2015 al 2017 con un'altra finale di Coppa Italia, una finale di Supercoppa Italiana e tre semifinale Scudetto nel 2008, nel 2016 e nel 2017 - Ad Avellino ci sono tante persone competenti che vogliono rivedere il basket ai livelli che merita, possono farlo se lavorano insieme".

"Vedo tanti giovani, la nuova generazione è pronta"

Passano gli anni, quanto accaduto nel 2019 non ha cambiato la passione del capoluogo e della provincia per il basket: "Credo che qui si stia facendo un buon lavoro, soprattutto con i più giovani, ho visto tanti ragazzi che sono cresciuti col basket e sono diventati tifosi appassionati come i loro genitori e i loro nonni: le nuove generazioni sono di grande sostegno per il basket avellinese", ha aggiunto Green.