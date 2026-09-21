VIDEO | Avellino, medaglie d'onore agli internati nei lager Cerimonia con le famiglie nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino

Al Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino sono state conferite 21 medaglie d’onore alla memoria dei cittadini irpini che, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, furono catturati dalle truppe tedesche, deportati nei campi di prigionia del Terzo Reich e costretti al lavoro forzato. Testimonianza diretta anche dal prefetto di Avellino, Franca Fico, con il nonno militare della Marina, internato in un campo di concentramento e lavoro in Germania. "Consegniamo ai familiari 21 medaglie d’onore ai militari di questa provincia che furono fatti prigionieri dopo l’8 settembre del 1943 e internati nei campi militari. Si tratta di una pagina importante della nostra storia, poco conosciuta, che oggi vogliamo disvelare per tributare naturalmente onore a queste persone e per rimarcare l’importanza della memoria, da tramandare naturalmente ai nostri giovani": ha spiegato il prefetto.

Il prefetto Fico: "Giornata importante anche e soprattutto per i giovani"

"È molto importante rimarcare l’importanza di queste vite che sono state anche umiliate nei campi. Io ho un’esperienza familiare in questo senso e, se noi non diamo lustro a questa pagina, non facciamo una cosa positiva per i nostri giovani. - ha aggiunto - I giovani, invece, devono venirne a conoscenza e devono capire l’importanza del sacrificio di queste vite per la libertà di cui oggi noi godiamo".

Aiello del Sabato

Luigi De Ciuceis

Roberto Favato

Sebastiano Milo

Ciro Preziosi

Giuseppe Spiezia

Avellino

Alessandro Ardolino

Pietro Carbone

Ernesto Manzo

Luigi Spagnuolo

Bisaccia

Antonio Mitrione

Calitri

Vincenzo Lampariello

Contrada

Giuseppe Petrozziello

Fontanarosa

Antonio Gentile

Grottaminarda

Vincenzo Mazzariello

Montoro

Guido D'Amore

Gaetano Pastore

Moschiano

Vittorio Mazzocca

Nusco

Amedeo De Felicis

Quindici

Mario Caso

Salza Irpina

Fabrizio Pietro Cavallo

Solofra

Cristoforo Trerotola