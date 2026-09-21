Ariano: confronto strategico sul futuro dell'agricoltura Verso la nuova programmazione Pac 2028-2034

Venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 17:30, la sala del museo civico e della ceramica di Ariano Irpino ospiterà l'incontro-dibattito dal titolo "Verso la nuova programmazione Pac 2028-2034", promosso dal comune di Ariano Irpino.

L'iniziativa intende aprire un tavolo di concertazione approfondito sulle prospettive della politica agricola comune, mettendo a confronto istituzioni locali, regionali, nazionali, mondo accademico, categorie professionali e associazioni di categoria.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, seguiti dall'introduzione di Sara Pannese, assessora all'agricoltura del comune di Ariano Irpino.

Il panel dei relatori vedrà i contributi tecnici e scientifici di:

Carlo Coduti, responsabile tecnico del movimento difesa cerealicoltura italiana appenninica, Teresa Del Giudice, docente del dipartimento di agraria (economia, alimentare ed estimo rurale) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, i presidenti degli ordini e collegi professionali (Agronomi, agrotecnici e periti agrari di Avellino), i presidenti delle organizzazioni agricole professionali provinciali Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Confcooperative, Copagri, Acli Terra, Terra Viva Cisl, Uci, Aic, i rappresentanti degli enti territoriali: Comunità Montana dell'Ufita, Consorzio di Bonifica, Gal Irpinia, Ettore Zecchino, consigliere Regionale e Segretario della VIII Commissione (Agricoltura, caccia, risorse comunitarie e statali per lo sviluppo) della Regione Campania.

Le conclusioni saranno affidate a figure di riferimento del quadro istituzionale di settore: Giandonato La Salandra, deputato e componente della XIII commissione agricoltura del Parlamento Italiano, e Maria Carmela Serluca, assessora all'agricoltura della Regione Campania. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Barbara Ciarcia.

L'incontro è a ingresso libero: tutti i cittadini, gli operatori del comparto e gli agricoltori del territorio sono invitati a prendere parte alla discussione.