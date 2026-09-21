Cocaina, contanti e bilancini: 37enne arrestato di San Martino Valle caudina L'intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro

Operazione antidroga della Polizia di Stato in Valle Caudina. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno arrestato un 37enne di San Martino Valle Caudina, incensurato.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato 23 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale in cellophane utilizzato per il confezionamento delle dosi e 6.870 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, somma della quale l'uomo non avrebbe saputo giustificare il possesso.

L'intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Dopo l'udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Avellino ha confermato l'arresto e disposto nei confronti del 37enne la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.