Autostrada chiusa nella notte: auto, bus e camion nella groviera di Ariano Il tratto più disastrato e vergognoso del percorso alternativo

E' stata una notte insonne ad Ariano Irpino a causa dei rumori assordanti sulla strada groviera di Cardito e nel rione Martiri, provocati dal passaggio di centinaia di camion, molti dei quali diretti in Puglia per la raccolta dei pomodori. Il tratto "attenzionato" più disastrato e vergognoso, ad altissimo rischio, finito sotto i riflettori nazionali è stato proprio quello di Cardito-Martiri ad Ariano Irpino.

Unica alternativa a causa della chiusura a partire dalle 22.00 di ieri sera alle 6.00 di stamane dell'A16 nel tratto Grottaminarda-Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione.

Le stazioni di Grottaminarda, Vallata e Lacedonia sono rimaste chiuse in entrata verso Canosa/A14 e non raggiungibili in uscita per chi proviene da Napoli. Come pure l'area di servizio "Calaggio sud", situata nello stesso tratto.

Auto e mezzi pesanti hanno percorso la statale 90 delle puglie, verso Foggia, fino al Ponte di Bovino, per proseguire poi sulla SR1 e rientrare in A16 verso Canosa/A14 a Candela.