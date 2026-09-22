Un turno di stop forzato. La Scafatese tirerà il fiato. Il club canarino cambia il suo calendario: la gara con l’Inter U23, inizialmente prevista per il 3 ottobre, è stata posticipata al giorno martedì 27 Ottobre alle ore 14.30 a causa delle convocazioni in nazionale della squadra ospitante. Per i gialloblu prima la sfida con il Team Altamura, poi una settimana di riposo.
Scafatese, posticipata la sfida con l'Inter Under 23
Le convocazioni in nazionale dell'Inter Under 23 fanno cambiare la data del match
Scafati.