Scafatese, posticipata la sfida con l'Inter Under 23

Le convocazioni in nazionale dell'Inter Under 23 fanno cambiare la data del match

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Scafati.  

Un turno di stop forzato. La Scafatese tirerà il fiato. Il club canarino cambia il suo calendario: la gara con l’Inter U23, inizialmente prevista per il 3 ottobre, è stata posticipata al giorno martedì 27 Ottobre alle ore 14.30 a causa delle convocazioni in nazionale della squadra ospitante. Per i gialloblu prima la sfida con il Team Altamura, poi una settimana di riposo. 

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