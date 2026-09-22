Incidente sull'autostrada A2: due auto coinvolte, 4 persone in ospedale È avvenuto tra gli svincoli di Eboli e Campagna

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì sull'autostrada A2 del Mediterraneo. L'impatto, che ha coinvolto due autovetture, è avvenuto intorno alle 23 lungo la carreggiata Sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna.

Immediato l'intervento del 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I. di Eboli e un'ambulanza della Croce Verde di Battipaglia.

I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, hanno provveduto al trasporto dei feriti: due hanno riportato un trauma cranico e sono stati condotti presso l'ospedale di Eboli; altri due sono stati trasportati per accertamenti nell'ospedale di Oliveto Citra.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.