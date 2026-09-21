Salernitana, testa al Crotone: nessuna novità dall'infermeria Il club granata riprende a lavorare. E Cosmi guarda ai rientri

Il sorriso è quello di Serse Cosmi all'uscita dal Duomo di Salerno dopo una mattinata di gioia. L'entusiasmo in casa Salernitana è gradito compagno di viaggio. Questo pomeriggio la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare la preparazione della Bersagliera in vista della prossima sfida di campionato, in programma sabato 26 settembre (ore 14:30) allo stadio Ezio Scida contro il Crotone. Per gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto esercitazioni sul possesso palla, seguite da partitine a campo ridotto. Lavoro differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer. Per il primo si prova ad accelerare, con il calciatore convocato per la sfida con il Giugliano ma che va gestito. L'obiettivo è riportarlo in gruppo, tenendo anche nel mirino la super sfida con il Bari ad inizio ottobre. Palestra per Malik Djibril e Jonas Heinz. Gli allenamenti proseguiranno domani alle 10:00, sempre al Mary Rosy.