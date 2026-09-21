FOTO - Salernitana, che affetto per Cosmi: l'abbraccio dei tifosi Tanti attestati di stima per l'allenatore granata

La tradizione vissuta per la prima volta. L'appuntamento con la storia per la città di Salerno respirata a pieni polmoni. Serse Cosmi non ha voluto mancare all'appuntamento con una giornata speciale. Ed il popolo della Salernitana gli ha fatto sentire forte tutto il proprio affetto. All'uscita dal Duomo, tantissimi fedeli e giovanissimi tifosi granata hanno salutato il tecnico chiedendo un moderno selfie come testimonianza di una giornata particolare. Qualcuno ha ricordato al tecnico anche la presenza nel ritiro di Cascia. Cosmi ha sorriso e salutato tutti con la sua solita grande disponibilità. Una mattinata tra fede, passione e appartenenza. E l'energia di una giornata da ricordare.