Pronto soccorso, riparata una delle Tac guaste ma ancora disagi per i pazienti

Ancora disagi al Pronto Soccorso dell'ospedale "Ruggi" di Salerno, dove nella giornata di domenica si è registrato il guasto a due delle tre tac in dotazione alla struttura d'emergenza.
Un problema che, inevitabilmente, ha provocato problemi per i pazienti, con tempi d'attesa più lunghi e difficoltà per il personale sanitario a garantire le prestazioni.
Oltretutto, il doppio guasto è arrivato nelle settimane in cui a Salerno si registra un afflusso record al Pronto Soccorso per la chiusura di altre strutture della provincia, come sottolineato dai vertici dell'ospedale.
LE SCUSE DELLA DIREZIONE STRATEGICA
La Direzione Strategica del Ruggi si è scusata con gli utenti per i disagi arrecati, precisando che non dipendono dalla volontà della struttura. I tecnici manutentori sono stati immediatamente allertati per ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature nel più breve tempo possibile.
L'AGGIORNAMENTO: UNA TAC GIÀ RIPRISTINATA
In data odierna una delle due TAC temporaneamente fuori servizio è stata ripristinata ed è di nuovo operativa. Per la seconda apparecchiatura, i tecnici specialisti continuano il loro lavoro per garantirne il completo funzionamento.