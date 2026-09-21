FOTO - Salernitana, ad Pagano e Cosmi in Duomo nel giorno di San Matteo Il club granata partecipa alle celebrazioni

Un'emozione da vivere in un giorno speciale. Serse Cosmi aveva annunciato nel post-Giugliano di sentirsi a casa nella città di Salerno. E in un giorno speciale come quello di San Matteo, Santo Patrono della città, il tecnico ha voluto rispondere presente. La Salernitana rende omaggio al Santo Patrono e partecipa in quella che per Salerno è una data dal sapore d'identità. Il club granata, rappresentata dall'ad Umberto Pagano e dal tecnico Serse Cosmi, ha raggiunto il Duomo. A fare strada Don Roberto Faccenda, vicinissimo al club granata.