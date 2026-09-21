Reflui zootecnici in un canale di scolo illegale, sequestrata azienda bufalina I controlli dei Carabinieri con il supporto dell'Accademia Kronos

Prosegue l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte dei Carabinieri in collaborazione con il personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Associazione Accademia Kronos di Salerno.

L’ennesima operazione svolta nel territorio di Capaccio è scaturita a seguito di un controllo su alcuni lavori di movimento terra in e sulla corretta modalità di gestione degli effluenti zootecnici provenienti da un allevamento bufalino.

Nell'attività, estesa su un'area di 20mila metri quadrati, c'erano circa 200 capi bufalini. All'interno era stato realizzato un piazza di circa mille metri quadrati destinato alla sosta dei mezzi aziendali, realizzato con apporti di pietrame e terre di scavo, privi di certificato di caratterizzazione e con un'altezza maggiore di circa 150 cm rispetto all’originario piano di campagna.

Scoperto inoltre un canale utilizzato per smaltire illegalmente i reflui zootecnici. I carabinieri hanno sequestrato l'intero centro aziendale, mentre il titolare è stato denunciato per abusivismo edilizio, illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.