Premio Charlot, partenza col botto al Delle Arti: grande successo di pubblico E il patron Claudio Tortora annuncia la sorpresa Lucrezia Lante della Rovere

Applausi, grandi emozioni e un Teatro Delle Arti gremito hanno segnato ieri sera l’apertura della 38ª edizione del Premio Charlot. Il pubblico di Salerno ha accolto con entusiasmante calore il primo appuntamento in cartellone, in un mix vincente tra fumetto d’autore, animazione e la magia del musical.

La serata, condotta da Cinzia Ugatti, si è aperta con il format dal vivo curato da Pino Cuozzo (Cup of Pino). Sotto gli occhi del pubblico, i due illustratori di fama internazionale Pasquale Qualano e Andrea Scoppetta — apprezzati per le loro collaborazioni con grandi marchi come Disney, Warner Bros, Marvel e DC Comics — si sono esibiti in una performance artistica dal vivo. Durante l'intervento sul palco, i due disegnatori hanno realizzato e regalato al pubblico diversi bozzetti e piccoli ritratti di Charlot, per poi completare due tele in chiave "social Chaplin", donate a fine esibizione al patron della manifestazione, Claudio Tortora.

A seguire, lo spettacolo è entrato nel vivo con il musical Raperonzolo, diretto da Antonello Ronga, che ha divertito ed emozionato grandi e piccini con una storia coinvolgente, ritmici numeri musicali e ricche coreografie.

Chiuso con successo il primo sipario, la macchina organizzativa del Premio Charlot non si ferma e si prepara alle serate successive, che animeranno Salerno dal 22 al 26 settembre. Cresce intanto l'attesa per la Serata di Gala finale in programma al Teatro Verdi, per la quale il patron Claudio Tortora ha svelato un altro nome d'eccezione: tra i grandi ospiti ci sarà infatti Lucrezia Lante della Rovere.

Tra i volti più noti del nostro panorama artistico, modella e l'attrice romana vanta una carriera eclettica e ultra-trentennale che la vede spaziare con disinvoltura dal cinema al teatro, fino alle grandi produzioni televisive. Dopo l'esordio sul grande schermo nel 1986 con Mario Monicelli in Speriamo che sia femmina* ha lavorato con registi del calibro di Pupi Avati, Carlo Verdone, Francesca Archibugi e Ferzan Özpetek, partecipando anche a produzioni internazionali come il film di James Bond Quantum of Solace* Parallelamente, ha costruito una solida e applaudita attività teatrale, portando in tournée importanti testi classici e contemporanei, oltre a interpretare ruoli di primo piano in serie TV e fiction di grande