Salernitana, la città festeggia San Matteo: il messaggio degli ultras

Salerno si ferma. "Difendiamo la nostra città, onoriamo la nostra identità"

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Salerno.  

Il giorno dei giorni. Una data: 21 settembre. Salerno si ferma, rende onore a San Matteo, santo patrono della città. La Salernitana, dopo l'iniziativa molto apprezzata con un kit di gioco dedicato, si prepara a onorare la festa della città. E gli ultras sui canali social scrivono: "Difendiamo la nostra città, onoriamo la nostra identità. In questo giorno speciale gli Ultras si uniscono a tutto il popolo salernitano per celebrare le nostre tradizioni e il nostro patrono, sotto un'unica bandiera, sotto un unico nome: quello di San Matteo. Come ci è stato insegnato continueremo a tramandare questi ideali e continueremo a difendere la nostra terra perché Salerno è dei Salernitani!".

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