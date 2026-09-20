Potenza-Cavese 4-2, il cuore dei metelliani non basta: al Viviani poker rossoblu Fusco e Minaj rimontano il doppio svantaggio. Poi il Potenza allunga

Rimonta a metà. La Cavese va sotto di due gol a Potenza, riesce nell'impresa di rimettere in equilibrio le cose ma poi nel finale crolla e torna a casa con un ko che brucia (4-2). Non bastano i gol di Fusco e Minaj per fermare l'onda d'urto dei rossoblu che si confermano una delle protagoniste del campionato come testimoniato dal secondo posto in classifica. La Cavese invece resta ferma a quota 5 punti.

La partita

Masitto sceglie la coppia Sava-Fusco in attacco. Il Potenza parte forte e si porta avanti: Murano approfitta di un retropassaggio sbagliato della difesa ospite e batte Bertini (24'). Nel recupero del primo tempo arriva anche il raddoppio: Petrungaro si accentra dalla destra e con un preciso mancino a giro firma il 2-0. La Cavese reagisce subito nella ripresa e al 47' Fusco accorcia le distanze. Dieci minuti più tardi Minaj, subentrato a Sava. completa la rimonta con un tiro-cross che supera Cucchietti e vale il pari. Il Potenza torna avanti al 64': su un calcio di punizione Castorani trova la deviazione vincente e firma il 3-2. Nel finale la Cavese cerca il pareggio, ma al 92' arriva il colpo del definitivo 4-2: Selleri si libera della marcatura e batte Bertini in uscita.