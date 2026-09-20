Pallamano A1. La Jomi Salerno serve il bis: battuto anche Casalgrande Le salernitane trionfano 37-18

La Jomi Salerno concede il bis. Dopo il successo ottenuto all’esordio contro Ferrara, la formazione salernitana si ripete e supera con autorità Casalgrande al PalaKeope con il risultato di 37-18, centrando la seconda vittoria consecutiva.

L’avvio di gara è nel segno dell’equilibrio, con le due squadre che nei primi dieci minuti si rispondono colpo su colpo. Artoni apre le marcature, ma la Jomi reagisce immediatamente trovando il pari con Paunic. Al 12’ il punteggio è ancora in perfetta parità sul 4-4.

Da quel momento, però, la Jomi cambia marcia. Trascinata da una Hammer in grande spolvero, la squadra di coach Chirut alza progressivamente i giri del motore e imprime una svolta netta alla partita. Salerno piazza un devastante break di 11-1 che spacca definitivamente l’incontro: al 25’ il tabellone recita 5-16.

Le salernitane chiudono così la prima frazione sul 7-20, andando al riposo con un margine già consistente e costruito soprattutto grazie a una seconda parte di primo tempo di grande intensità, qualità ed efficacia.

Nella ripresa la Jomi gestisce con autorità il vantaggio acquisito, mantenendo saldamente il controllo della gara. La squadra di Chirut continua a macinare gioco, consolida il margine e mette definitivamente in cassaforte il risultato, conducendo in porto una vittoria importante e mai realmente in discussione.

Una prestazione autorevole che conferma quanto di buono mostrato contro Ferrara. A colpire, ancora una volta, è soprattutto la coralità della Jomi: ben 13 giocatrici su 16 sono andate a segno, a testimonianza di una squadra capace di coinvolgere tutte le proprie interpreti e di trovare soluzioni offensive attraverso un gioco collettivo.

La Jomi Salerno riparte dunque con due vittorie consecutive e dà continuità al successo dell’esordio, mostrando solidità, qualità e grande compattezza.

JOMI SALERNO - CASALGRANDE PADANA 37-18

JOMI SALERNO: Dalla Costa 3, Mangone 4, Severin 4, Squizziato, Paunic 5, Fabbo 4, De Santis 3, Danti, Hammer 1, Lanfredi, Araujo 1, Malovic 1, Meneghini 1, Conte 3, Salvaro 2, Gislimberti 5. ALL. ADRIAN CHIRUT

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Baroni, Franco, Iyamu 6, Artoni S., Bacchi, Bonacini, Rossi 2, Artoni A. 5, Giovannini, Trevisi, Stefanelli 5, Lusetti, Folli, Galletti, Giubbini. ALL. ELENA BARANI