Salerno, guasto a due Tac del pronto soccorso: possibili disagi al Ruggi Tecnici al lavoro per risolvere il problema

Possibili disagi e disservizi al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno a causa di un guasto che ha interessato due delle tre Tac in dotazione al pronto soccorso. L'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" ha fatto sapere che "il disservizio del tutto imprevedibile, potrebbe causare rallentamenti e disagi nell'attività del pronto soccorso che sta registrando in questi giorni un carico di accessi eccezionalmente elevato a causa della temporanea chiusura del pronto soccorso degli ospedali vicini", si legge in una nota diffusa dall'azienda.

"La Direzione Strategica del Ruggi, nello scusarsi con gli utenti per i disagi arrecati, non dipendenti dalla volontà della struttura, comunica che i tecnici manutentori sono stati immediatamente allertati per ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature nel più breve tempo possibile".