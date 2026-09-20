Salerno, blitz del Nos nella movida: locale sanzionato per alcol ai minori Accertata anche la diffusione di musica all'esterno del locale

Controlli sulla movida cittadina da parte del Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) della Polizia Municipale. Nel corso di un intervento effettuato in un bar del centro cittadino, gli agenti hanno accertato la somministrazione di cocktail contenenti superalcolici a due ragazzi minorenni.

Nel locale, dove era presente un numero elevato di giovani, i due minori sono stati identificati e, al termine degli accertamenti, affidati ai rispettivi genitori.

Nei confronti dell'esercizio commerciale sono state contestate le violazioni previste dalla normativa in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Durante lo stesso controllo, gli agenti hanno inoltre accertato la diffusione di musica all'esterno del locale, contestando anche la relativa violazione in materia di emissioni sonore.

I controlli del NOS proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dalla movida, nell'ambito delle attività finalizzate a garantire sicurezza e quiete pubblica.