Salernitana Primavera, che crollo: il Perugia ne rifila sei ai granatini Scoppola pesantissima per i ragazzi di Foglia Manzillo

L'immagine di una falsa partenza. La Salernitana Primavera non riesce a svoltare. Al Troisi di Giffoni Valle Piana, nella terza giornata di campionato, i granata fanno i conti anche con una pesantissima battuta d'arresto. Il Perugia passeggia, stravince 0-6, condanna i ragazzi di Foglia Manzillo ad una lezione durissima. I numeri fanno paura: l'inizio stagione racconta di tre sconfitte consecutive e di ben quattordici gol incassati.

La partita si decide già nel primo tempo: gli ospiti la sbloccano Giambarveri (16'). Al 21’ è Perugini a firmare il 2-0. I granatini escono dalla partita e al 24’ arriva anche il tris, realizzato da Merico. La formazione umbra non si ferma e al 39’ trova il quarto gol con Sheji. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per un’altra rete: al 45’ è ancora Sheji a trovare la via del gol, portando il risultato sul 5-0. Nella ripresa arriva lo 0-6 finale firmato Merico (56').