Potenza-Cavese, le probabili formazioni: Masitto pensa a Minaj dal 1' Alle ore 17:30 i campani cercano riscatto al Viviani. Masitto: "Servirà serenità"

Ultima sfida del primo tour de force. Potenza-Cavese chiude una settimana di fuoco. Al Viviani, i metelliani vogliono riscattare il ko interno col Sorrento. In chiave formazione Fella e Macchi non hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici, out anche Awua, espulso martedì sera e fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il dubbio riguarda Visconti, sostituto naturale del centrocampista ex Trapani. Al suo posto Esposito. Davanti possibile chance per Minaj in coppia con Orlando.

Le parole di Masitto

In conferenza stampa, le parole di Masitto: "Incontriamo una squadra forte e quindi ci vuole un aspetto collettivo, un’unica idea e rispondere colpo su colpo. Dobbiamo essere bravi ad andare in campo senza frenesia e con più serenità, migliorando passo dopo passo, perché affronteremo una squadra forte e dobbiamo reggere il colpo. Questa è una partita adatta a fare ciò". Sulle possibili scelte: "Faremo sicuramente delle rotazioni e lavoreremo con una idea diversa rispetto a quella dell'altra sera perché abbiamo una rosa giusta e importante che ci consente di farlo: i ragazzi stanno tutti bene. Stiamo cercando di lavorare con le certezze che già l'anno scorso avevamo ma questo è un altro gruppo con giocatori nuovi che hanno portato nuove caratteristiche. Non abbiamo lavorato bene di reparto contro il Sorrento: ma fa parte della metamorfosi che stiamo facendo".

Potenza-Cavese, le probabili formazioni:

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo; Castorani, Bando, De Marco; Petrungaro, Murano, D’Auria. Allenatore: Tisci.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Fiordaliso, Cionek, Peretti; Sava, Maiolo, Esposito, Diarrassouba, D’Amore; Orlando, Minaj. Allenatore: Masitto.