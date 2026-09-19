Salernitana-Giugliano 1-0, Galeotti: «Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi» «Con la difesa a quattro mi trovo meglio, ora testa al Crotone»

«Siamo molto contenti della vittoria, dispiace solo averla portata sull’1-0 fino al novantesimo. Eravamo un po’ stanchi, ci può anche stare alla terza partita in una settimana. Ma l’importante era vincere e siamo molto contenti». Lo ha detto Cesare Galeotti, portiere della Salernitana, al termine del match contro il Giugliano.

«Stiamo crescendo di settimana in settimana, Pieraccini e Celiento sono arrivati negli ultimi giorni di mercato, stiamo lavorando bene. Prenderemo sempre più consapevolezza. Noi lavoriamo per vincere tutte le partite, a Foggia abbiamo fatto un po’ fatica, a Barletta si sono visti dei miglioramenti. Lavoreremo per preparare bene la partita di Crotone e cercare di tornare a casa con i tre punti».

Sul match contro i tigrotti: «Sapevo che tiravano molto da fuori, sono stato sollecitato e sono contento di aver dato una mano alla squadra a conquistare i tre punti. Con la difesa a quattro mi sto trovando molto bene, a me piace di più questo modulo e sono contento di quello che sta nascendo. Sette punti in tre partite sono un buon bottino. A Barletta potevamo conquistare qualcosa in più ma non era una partita semplice. Ora Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Questo campionato nasconde insidie in ogni partita, dobbiamo preparare bene la sfida di Crotone e arrivarci bene. Sono convinto che la tifoseria può darci tanto, ci sta dando una grossa mano, noi speriamo di renderli orgogliosi».