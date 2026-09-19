Salernitana-Giugliano, all'Arechi anche patron Iervolino e famiglia Segnale di vicinanza alla squadra da parte dell'imprenditore

Allo stadio Arechi per Salernitana-Giugliano c’è anche Danilo Iervolino. Dopo aver assistito al match d’esordio contro il Sorrento, l’imprenditore di Palma Campania è tornato in via Allende per manifestare la sua vicinanza ai granata.

Accompagnato dalla moglie Chiara Giugliano, il patron prima del fischio d’inizio ha parlato alla squadra per poi prender posto in Tribuna autorità. Al suo fianco - nella foto di Carlo Giacomazza - anche l’amministratore delegato Umberto Pagano che, appena una settimana fa, alla vigilia del match interno contro il Potenza, aveva spiegato che il ciclo di Iervolino alla guida della Salernitana è giunto quasi al termine.

Nei giorni successivi, tuttavia, il proprietario del club si è riavvicinato con gesti concreti al cavalluccio marino. Dopo aver parlato in videochiamata alla squadra prima della partita interna contro il Potenza e della trasferta di Barletta, stasera Iervolino è tornato all’Arechi per seguire dal vivo il match contro il Giugliano.