Prova ad introdurre pacchi nel carcere di Salerno: arrestato È stato sorpreso all’esterno dagli agenti della Polizia Penitenziaria

La Polizia penitenziaria ha sorpreso all'esterno del carcere di Salerno, un uomo di nazionalità straniera, intenzionato ad introdurre due pacchi nella casa circondariale. Alla vista degli agenti, lo straniero si è dato immediatamente alla fuga. Il comportamento ha insospettito il personale, che è prontamente intervenuto riuscendo a fermare il soggetto. A seguito dell’identificazione e della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di due pacchi, apparentemente predisposti per essere lanciati all’interno del campo sportivo dell’istituto, area nella quale erano presenti detenuti.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il soggetto era stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Poggioreale nel mese di febbraio. Al termine degli accertamenti è stato tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Salerno. Nella giornata odierna è prevista l’udienza di convalida dell’arresto.

"Esprimiamo il nostro plauso al personale della Polizia Penitenziaria che, ancora una volta, ha dimostrato attenzione, professionalità e prontezza operativa – dichiara il SAPPE –. La tempestività dell’intervento ha consentito di interrompere un’attività che, se portata a compimento, avrebbe potuto determinare l’introduzione di materiale destinato alla popolazione detenuta. Un ringraziamento va anche al Comandante del Reparto, che ha coordinato le operazioni, dimostrando capacità organizzativa e garantendo una risposta immediata ed efficace da parte del personale. Quanto accaduto – conclude il SAPPE – conferma ancora una volta quanto sia fondamentale garantire adeguati livelli di sicurezza attorno agli istituti penitenziari e mettere il personale della Polizia Penitenziaria nelle condizioni di operare con uomini, mezzi e strumenti adeguati. La professionalità del personale di polizia penitenziaria resta uno dei principali presidi di sicurezza del sistema penitenziario".