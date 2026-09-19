Salernitana-Giugliano, le probabili formazioni: Cosmi riparte dai fedelissimi

Vincere per la classifica, per certificare l'ambizione di rimonta, per trascorrere un San Matteo senza assilli. La Salernitana deve riaccendere il fattore Arechi, scacciare il tabù derby e riprendere a correre. Con il Giugliano (fischio d'inizio alle ore 20:30), la Bersagliera deve dare un segnale forte. Il pari con il Barletta ha lasciato un pizzico di amarezza. Il campo offre subito la possibilità di riscatto.
Le scelte di Cosmi
Il tecnico riparte dal 4-4-2 e potrebbe confermare quasi in toto la formazione scelta nelle ultime due sfide. Una sola novità, con Zoia favorito su Anastasio. Poi i soliti ballottaggi, con Achik in vantaggio su Varela Djamanca e con Lescano che prova a spodestare La Gumina.
Salernitana-Giugliano, le probabili formazioni:
Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Zoia; Achik, Tascone, Vitale, Villa; La Gumina, D'Ursi. Allenatore: Cosmi.
Giugliano (4-3-3): Bolletta; Laezza, Justiniano, Caldore, La Vardera; Varone, Peluso, Forciniti; Esposito, Ogunseye, Galletta. Allenatore: Di Napoli.