Incidente sul lavoro nel Salernitano: operaio 40enne cade da capannone e muore La vittima è un operaio di nazionalità indiana

Un operaio di 40 anni ha perso la vita ieri in un incidente sul lavoro avvenuto ad Albanella, nel Salernitano. L'uomo di nazionalità indiana, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, è precipitato nel vuoto da un capannone di un'azienda agricola. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso e il personale dello Spsal dell'Asl. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e capire le cause che hanno provocato l'incidente.

Sulla salma, che si trova all'obitorio dell'ospedale di Eboli, sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura di Salerno. L'esame irripetibile servirà ad appurare in maniera certa le cause della morte dell'operaio, fornendo indicazioni ulteriori agli investigatori.