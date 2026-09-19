LIVE | Salernitana-Giugliano, la diretta web del match

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La diretta testuale di Salernitana-Giugliano

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Zoia; Achik, Tascone, Vitale, Villa; La Gumina, D'Ursi. Allenatore: Cosmi

GIUGLIANO (4-3-3): Bolletta; Esposito, Justiniano, Caldore, La Vardera; Varone, De Rosa, Forciniti; Galletta, Balde, Improta. Allenatore: Di Napoli.

IL PRE-GARA. La Salernitana va a caccia di continuità nel derby contro il Giugliano. Dopo il successo conquistato contro il Potenza ed il pari di Barletta, i granata vanno a caccia del secondo successo in stagione. Cosmi conferma quasi in blocco la squadra schierata nelle ultime giornate. Fiducia al 4-4-2, l'unica novità è rappresentata dall'impiego di Zoia al posto di Anastasio sull'out mancino. Per il resto tutto invariato. Davanti a Galeotti fiducia a Llano, Celiento e Pieraccini. Villa ed Achik saranno gli esterni con Tascone e Vitale in mezzo al campo. Davanti tocca ancora a La Gumina e D'Ursi