Fede, storia e tradizione: a Salerno si presenta l'Unione Club Salernitana Presentati i progetti e le iniziative in cantiere

L’Unione Club Salernitana si presenta alla tifoseria e lancia progetti ed iniziative: dalla trasmissione televisiva all’evento natalizio per i bambini, dal coinvolgimenti delle scuole alla sinergia con l’associazione Macte Animo 1919 per la realizzazione del Museo storico della Salernitana.

C’era la folla delle grandi occasioni questa mattina presso la Sala Congressi del Bar Moca in viale Gramsci a Salerno. Tra sorrisi, abbracci calorosi e strette di mano, l’U.C.S. - neonata associazione che raccoglie la tifoseria organizzata di Salerno – ha presentato il proprio Direttivo e le varie deleghe operative. Al tavolo degli interventi erano presenti il presidente onorario Antonio Guariglia, il presidente Alfonso Pugliese ed i due vice-presidenti Massimo Falci e Roberto Buonfrisco. In sala, inoltre, accanto a tanti tifosi appassionati, sono intervenuti Pietro Lamberti (delegato ai rapporti con le società), Gianni Apicella (delegato al cerimoniale), Vincenzo Milite (delegato alle trasferte), Carlo Balbiani (delegato ufficio legale), oltre al segretario Michele Caraturo. Fanno parte del Direttivo anche il tesoriere Franco Guariglia, il delegato ai rapporti con le istituzioni Vito Guariglia e i delegati alle piattaforme social Vincenzo Pugliese, Nico Caruccio e Pasquale Iuzzolino. Presente in sala anche Andrea Criscuolo (addetto stampa del Salerno Club 2010).

Sono già 10 i club iscritti all’Unione Club Salernitana: Torraca Granata, Buenos Dias Granata, Highlander, Oleastrum Cilento, Palma Campania Granata, Amici Granata (Costa di Mercato San Severino), Avanti Bersagliera (Mercato San Severino), Vittorio Tosto, Costiera Amalfitana e Vincenzo Margiotta (Agropoli-Capaccio). Altri 3 club sono in procinto di nascere e di aggregarsi alla grande famiglia dell’UCS, tra cui spicca il club “Amici di Gianni Novella” che sarà presentato al pubblico nelle prossime settimane.

Oltre alle deleghe operative sono stati presentati i progetti e le iniziative socio-culturali dell’associazione. Oltre alla trasmissione televisiva “Passione Granata”, ci sarà spazio per la “Passeggiata Granata” (un trekking urbano lungo le strade del centro storico alla riscoperta della storia della Bersagliera), un evento natalizio interamente dedicato ai bambini, il coinvolgimento delle scuole per organizzare incontri e momenti di confronto. Infine, l’UCS ha sposato l’obiettivo dell’associazione Macte Animo 1919 per la realizzazione del Museo Storico della Salernitana e dell’Identità Sociale di Salerno.