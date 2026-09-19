Tragico incidente nel Salernitano: perde la vita operaio, due feriti gravi L'impatto sulla strada statale 19, il mezzo è finito fuori strada e poi si è ribaltato

Un tragico incidente stradale si è verificato sulla strada statale 19, nel territorio comunale di Serre. A perdere la vita è stato un operaio 58enne. L'uomo era a bordo di un furgone, in compagnia di altri due colleghi. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è prima finito fuori strada e poi si è ribaltato. La persona che era alla guida ha perso la vita sul colpo, altre due hanno riportato gravi ferite lacero-contuse.

La Centrale Operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa, un'ambulanza della VOPI e un'automedica. Per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo rimasto coinvolto nell'incidente e ripristinare la circolazione.