Salernitana-Giugliano 1-0, Di Napoli: «Giocato a viso aperto, granata ambiziosi» «La Salernitana è allenata da un tecnico importante e lotterà per vincere il campionato»

«Abbiamo fatto un buon primo tempo, la Salernitana nei primi minuti solitamene fa tanto e abbiamo preso un gol su calcio piazzato, situazione che sapevamo potesse verificarsi. Abbiamo avuto anche diverse occasioni per pareggiare poi, nel secondo tempo abbiamo accusato un po’ la stanchezza e i valori tecnici della Salernitana sono emersi». Lo ha detto Raffaele Di Napoli, allenatore del Giugliano, commentando il match disputato all'Arechi contro la Salernitana.

«Mi aspettavo quanto i ragazzi hanno dato, forse avremmo dovuto sfruttare meglio Ogunseye nel finale ma sapevamo di affrontare una squadra costruita per vincere il campionato. Abbiamo giocato una partita a viso aperto ma poi quando sono venute meno le energie è stato più complicato».

Infine, un giudizio sulla classifica: «Posso parlare della mia squadra e obiettivamente la classifica non rispecchia il nostro valore. Abbiamo perso punti nelle prime due giornate ma siamo sicuri che abbiamo un buon impianto per poter centrare l’obiettivo stagionale della salvezza. La Salernitana è allenata da un tecnico importante e lotterà per vincere il campionato. Se tutte le componenti si compatteranno e remeranno nella stessa direzione, sarà difficilissimo per chiunque venire a conquistare punti all’Arechi».