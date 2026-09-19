Salernitana-Giugliano 1-0. Villa: «Iervolino si sta appassionando, avanti così» «Il 4-4-2 ci sta dando certezze, spero di trovare presto il gol»

«Il patron ha detto che è molto contento, vede una squadra che ha fame, si sta appassionando molto a questa squadra perché sta dimostrando che ci tiene alla maglia. Ci ha ringraziati, soprattutto a chi ha giocato meno perché non è mai facile. Ci ha chiesto di continuare così e ha detto che, compatibilmente con i suoi impegni, si farà sempre sentire». Lo ha detto Luca Villa, esterno della Salernitana, dopo il match vinto contro il Giugliano.

«Farebbe piacere anche a me trovare il gol, con il Potenza ho preso la traversa, con la Cavese mi sono creato una buona occasione, stasera ci sono andato vicino. Ma arriverà e sarò contento anche quando ci saranno i gol di Lescano e D’Ursi».

Sulla partita: «Sapevamo che potevano crearci qualche difficoltà ma abbiamo approcciato bene la partita. Forse il risultato ci sta anche un po’ stretto ma va bene così. Il 4-4-2? È un modulo che ci sta dando certezze, avevamo iniziato la stagione in salita anche per via dei tanti cambi che c’erano stati nella rosa. Il modulo ci sta aiutando, io mi trovo bene, ho compiti diversi, più offensivi ma devo essere attento anche alla fase difensiva. È un ruolo che mi piace molto. Lo scorso anno e in ritiro abbiamo lavorato con il 3-5-2, ci siamo trovati in emergenza per via degli infortuni di Heinz e Capuano ma siamo stati bravi a seguire le indicazioni del mister e ci siamo convinti di poter fare questo 4-4-2».

Sul rapporto con i tifosi: «Prima della partita con la Cavese abbiamo avuto un confronto pacifico con gli ultras, ci siamo detti cose importanti, già nel derby poteva arrivare il successo. A Barletta abbiamo avuto la spinta di 1500 tifosi, qualcosa di unico. Noi lavoriamo per renderli felici, vogliamo raggiungere un obiettivo comune».