Salernitana, infranto il tabù derby. E Galeotti sigilla i pali Dopo otto sfide senza successi, ecco il successo. E il portiere sorride

Un successo pesante. La Salernitana sistema la classifica e soprattutto aggiusta una statistica che stava diventando un fastidioso tabù. Il successo col Giugliano permette agli uomini di Cosmi di interrompere un striscia negativa nelle sfide con le corregionali. I granata avevano vinto un solo degli ultimi otto derby, imponendosi il 10 maggio per 3-2 a Caserta, negli scorsi playoff, tra quattro pari e tre ko (senza contare la sconfitta di coppa con la Scafatese). E non battevano una corregionale all’Arechi da quasi un anno, dal 2-1 alla Casertana del 26 ottobre ‘25.

E poi c’è anche il primo clean sheet per Cesare Galeotti. La Salernitana, proprio il Giugliano ed il Crotone, impegnato oggi a Monopoli, era tra le uniche 3 squadre del girone C ad aver sempre subito almeno un gol nelle prime cinque giornate di campionato. Il primo clean sheet è arrivato 4 mesi dopo lo 0-2 col Ravenna dello scorso 20 maggio.