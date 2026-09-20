Basket, Longobardi Scafati: McGruder subito in campo per allenarsi L'atleta vuole essere già pronto per l'esordio in campionato del 17 settembre

Dopo essere atterrato all’aeroporto di Capodichino, Rodney McGruder ha chiesto di poter andare subito alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano: il proscenio sul quale sarà chiamato a dare il meglio del suo repertorio cestistico con la canotta della Longobardi Scafati. Al palazzetto ha incontrato il patron Nello Longobardi, lo staff tecnico guidato da coach Piero Bucchi e i compagni di squadra. Poi ha voluto immediatamente allenarsi con il team. L’atleta americano ha manifestato piena disponibilità nell’accelerare il cronoprogramma di ripresa fisica, per essere pronto già per l’esordio in campionato, in programma a Udine il 27 settembre. Ma, soprattutto, McGruder ha accettato la sfida di essere uno dei pilastri gialloblu in questa serie A. D’altra parte all’americano, colpo di mercato della Longobardi Scafati, non mancano talento ed esperienza: 385 partite Nba tra Miami Heat, Los Angeles Clippers e Detroit Pistons, una stagione in Eurolega con l’Olimpia Milano e un campionato da protagonista con la Reyer Venezia.

“Ho trovato un grande ambiente – sono state le prime parole della guardia statunitense dopo il primo allenamento – compagni di squadra disponibili al sacrificio e allenatori con i quali sono entrato subito in sintonia. Sono pronto a questa sfida, sono sicuro che faremo cose importanti a Scafati. Voglio ringraziare il patron Longobardi di avermi permesso di tornare a giocare in Italia. Sono stato bene in questo Paese, tant’è che con me ho portato qui mia moglie e i nostri tre figli”.