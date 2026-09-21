Sequestrata casa abusiva tra i limoneti della Costiera Amalfitana Il proprietario è stato denunciato dai carabinieri

Una casa in costruzione, interamente abusiva, è stata scoperta tra i limoneti della costa di Amalfi dai carabinieri della Compagnia di Amalfi. L'intervento è avvenuto nei giorni scorsi in località Pontone, nel comune di Scala, e si è concluso con il sequestro dell'immobile.

LE CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, la costruzione, allo stato grezzo, si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di circa 120 metri quadrati ed era stata realizzata ex novo in assenza dei necessari titoli autorizzativi. Al momento del controllo erano in corso lavori in economia e il manufatto risultava ancora allo stato grezzo. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato interventi sulla sagoma dell'edificio, tra cui il rifacimento del tetto e la realizzazione di alcune murature in prossimità delle sottostanti macere.

LA SITUAZIONE URBANISTICA

Per l'immobile risulta presentata una richiesta di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985, non ancora definita con il rilascio del relativo provvedimento. Per le opere realizzate sarebbero state inoltre necessarie le autorizzazioni previste dalla normativa paesaggistica e quelle dell'Ente Parco dei Monti Lattari.

LE CONSEGUENZE PER IL PROPRIETARIO

Il proprietario dell'immobile è stato denunciato. Il valore del manufatto, considerata la consistenza dell'edificio e la particolare ubicazione nella costiera amalfitana, è stato stimato in circa 300mila euro, nonostante l'opera fosse ancora allo stato grezzo.