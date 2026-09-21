Ex Salernitana, Varone: "Il passato ha scritto la storia e non si può cambiare" Il messaggio social del Puma: "Emozionato di ritrovare tanti amici"

"Il passato ha scritto la sua storia e non si può cambiare, il futuro è una pagina bianca che mi attende: ora mi rimbocco le maniche, perché ho una montagna di lavoro da fare per renderlo straordinario". Il ritorno all'Arechi con una maglia diversa da quella granata. Per Ivan Varone non è stata una serata come tutte le altre quella di sabato scorso. Con il Giugliano, il Puma ha affrontato la sua ex Salernitana. Il messaggio, lanciato sui social, fa trasparire l'amarezza per un capitolo della sua carriera che il mediano sperava con epilogo diverso. Il poco minutaggio con Raffaele, poi l'esclusione dal progetto tecnico con la prima cessione al Gubbio, poi al Giugliano. "Emozionato di ritrovare tanti amici , ma deluso per il risultato", ha sentenziato il mediano, con tanti tifosi che sui social gli hanno tributato applausi e un in bocca al lupo per la sua esperienza col Giugliano.