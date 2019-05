Commozione a Napoli: la piccola Noemi si è svegliata La manager del Santobono: "Aspettavamo questo momento da una settimana"

Una giornata di buone notizie per Napoli. Oltre alla cattura dell'uomo che ha sparato in piazza Nazionale, colpendo la piccola Noemi, questa mattina dal Santobono hanno annunciato tra la commozione generale che la piccola si è risvegliata.

Dopo sette giorni di coma indotto e con una folla sempre più numerosa raggruppata nello spazio antistante il nosocomio napoletano in attesa di notizie sulle sorti della piccola, tra la commozione di medici e infermieri la manager Anna Maria Minucci ha annunciato che la piccola si è svegliata: “Momento di grande commozione, aspettavamo questo momento da una settimana”.