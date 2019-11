Vaccino anti influenza, allarme Aifa: "Alcuni con lattice" "Alcuni dei vaccini contengono lattice, e dunque sono pericolosi per i soggetti allergici"

Alcuni dei vaccini anti influenzali 2019 – 2020 potrebbero essere pericolosi. Lo afferma l'Aifa, l'Agenzia Italiana del farmaco: «non si può escludere la presenza di lattice in diverse componenti delle siringhe pre-riempite o degli applicatori nasali di tre vaccini anti-influenzali autorizzati per la stagione 2019-2020».

E dunque a preoccuparsi devono essere i soggetti allergici al lattice che hanno bisogno del vaccino: “«In caso di presenza di lattice anche in tracce - rileva l'agenzia del Farmaco - questi pazienti sarebbero esposti al rischio di reazioni allergiche».

Per quanto attiene ai farmaci il sito dell'Aifa informa: “- Influvac S tetra* (Mylan Ire Healthcare Limited) «non contiene lattice - non si può escludere la possibilità che, durante il processo produttivo, il vaccino sia venuto a contatto con strumenti che contengono lattice. Si consiglia ai pazienti sensibili al lattice di consultare il medico prima della somministrazione del vaccino».

- Influvac S* (Mylan Italia S.r.l.) «non contiene lattice - non si può escludere la possibilità che, durante il processo produttivo, il vaccino sia venuto a contatto con strumenti che contengono lattice. Si consiglia ai pazienti sensibili al lattice di consultare il medico prima della somministrazione del vaccino».

- Fluarix tetra* (Glaxo Smith Kline Biologicals Sa) «non contiene lattice - non utilizzato nel processo produttivo».

- Vaxigrip tetra* (Sanofi Pasteur Europe) «non contiene lattice - non utilizzato nel processo produttivo».

Quanto ad Agrippal S1*, Fluad*, Influpozzi subunità*, Innoflu* e Flucelvax tetra* (Seqirus srl) «non si può escludere che i cappucci copri ago e i cappucci protettivi delle siringhe non contengano lattice. Si consiglia ai pazienti sensibili al lattice di consultare il medico prima della somministrazione del vaccino». Infine Fluenz tetra* (AstraZeneca AB) «non contiene lattice - non utilizzato nel processo produttivo».