Furti in abitazioni: un colpo messo a segno a Venticano Si indaga anche su due tentativi ad Ariano Irpino

Un furto consumato all'interno di un'abitazione a Venticano e due tentativi in località Torana ad Ariano Irpino. Sarebbero state segnalate tre persone sospette alle forze dell'ordine. E' quanto accaduto nelle ultime ore in Irpinia, dove putroppo non cessa l'allarme. Resta il territorio della media Valle del Calore il più bersagliato dove la preoccupazione è altissima. Comitati di cittadini mobilitati ovunque. Da Ariano il comitato Santa Barbara si appresta a consegnare un docunento dettagliato al prefetto di Avellino,