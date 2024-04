Frosinone-Salernitana 3-0, Colantuono: "Verdetto scritto ormai da settimane" Il tecnico: "Difficile raccontare una partita persa così dopo aver sprecato tante occasioni"

Stefano Colantuono ha parlato al termine di Frosinone-Salernitana 3-0: “Ho tanta amarezza perché usciamo sconfitti con tre gol di scarto in una sfida in cui non ho visto tutta questa distanza. Sapevamo che sarebbe arrivata la matematica ma mi dispiace perdere così male. Abbiamo fatto una prova alla pari, forse creando di più. Mi lascia rimpianti solo uscire così battuti.

Quando sei lì ultimo a volte le decisioni sono sempre contrarie. Fare l’analisi dopo un 3-0 è pesante. Dispiace per questa partita e per questo verdetto. Ora si riparte. La società ha tempo per programmare, la tifoseria è tra le più virtuose del nostro campionato. Da annate così andate male bisogna ricreare un futuro importante.

Le analisi verranno fatte quando sarà il momento. Purtroppo può capitare una stagone “no”. Ora bisogna finire in maniera degna e poi ripartire con tante aspettative e speranze.

Crescita? Ci sono giovani interessanti come Tchaouna. Tutto dipenderà dalla società con diversi calciatori che avranno un futuro importante”.