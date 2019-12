Campania da record: è regione con più riconoscimenti Unesco Ben dieci riconoscimenti, con la Transumanza, nei patrimoni dell'Umanità: nessuna regione così

Con l'ingresso della transumanza nel patrimonio Unesco la Campania ottiene un record. E' la regione con più riconoscimenti Unesco in Italia.

La Transumanza è infatti il decimo riconoscimento Unesco per la Campania, che nella lista di Patrimoni Culturali dell'Umanità annoverava: La Dieta Mediterranea; l’Arte dei Pizzaiuoli Napoletani; le Macchine a spalla di Nola; il Centro storico di Napoli; la Reggia di Caserta; il complesso monumentale di Santa Sofia a Benevento; Pompei ed Ercolano; la Costiera Amalfitana; il Parco Nazionale del Cilento (che include il Parco Archeologico di Paestum e la Certosa di Padula).

Dunque dall'arte alla cultura, all'alimentazione alle tradizioni nessuna regione italiana ha tanti elementi preziosi da tutelare e da salvaguardare come la Campania. Potrebbero diventare addirittura undici se il Comitato darà l'ok anche all'ingresso del caffè napoletano in quella lista.

L'approvazione dell'ingresso della Transumanza in quella lista è avvenuta da Bogotà, dove si è riunito il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.