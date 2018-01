G. Benevento Finauto presenta Volkswagen T-Roc Concerto e barman free styler sabato 20 gennaio sede di Pratola Serra (AV), S.S. 7 Bis Km 304+450

G. Benevento Finauto, concessionaria Volkswagen su Avellino e Benevento, presenta T-ROC. Sabato 20 gennaio start ore 18.30, presso lo showroom Volkswagen di Avellino, si darà inizio ad unevento scoppiettante: cocktail con aperitivo, barman free styler e concerto rock allieteranno la serata di presentazione del nuovo modello della casa tedesca: T-ROC.

Con T-Roc Volkswagen si inserisce per la prima volta nel sottosegmento dei Crossover compatti. Con Nuova T-Roc, Volkswagen compie un ulteriore passo avanti, declinando i suoi 4 pilastri strategici attraverso un rinnovato focus nella direzione della Mobilità sostenibile, della Guida autonoma, della Connettività e della Tecnologia intuitiva.

Mobilità sostenibile: le auto elettriche saranno per Volkswagen la massima espressione della sostenibilità ad impatto zero, un traguardo sempre più vicino che sta infuenzando già oggi lo sviluppo dei propulsori attualmente in produzione. Nuova T-Roc beneficia di questo rapido sviluppo in termini di R&D, declinato in 4 diverse motorizzazioni, tutte sovralimentate: 2 proposte Benzina (1.0 TSI – 1.5 TSI ACT) e 2 proposte Diesel (1.6 TDI e 2.0 TDI).

In particolare per quanto riguarda i motori TSI, ritroviamo oltre all’innovativo 1.5 TSI ACT da 150 CV, con disattivazione attiva dei cilindri e la nuova versione Bluemotion Technology dell’1.0 TSI 3 cilindri, dimostrazione di efficienza e flessibilità soprattutto nell’utilizzo urbano.

Guida autonoma: sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, sono disponibili di serie il Front Assist con il riconoscimento dei pedoni, l’Adaptive Cruise Control (ACC), il Lane Assist e il Fatigue Detection tutti elementi che sempre di più vanno verso il concetto di guida autonoma.

Connettività: per assecondare la sempre maggiore esigenza di integrazione con il mondo degli smartphone, Nuova T-Roc offre di serie su tutta la gamma l’App-connect, che consente di visualizzare le App dello smartphone sullo schermo del sistema di infotainment: MirrorLink™, CarPlay™ di Apple e Android Auto™ di Google.

Tecnologia intuitiva: l’intera gamma dei sistemi di Infotainment si è evoluta in una nuova generazione, con display più grandi e più definiti. Grazie all’Active Info Display di seconda generazione, ovvero il cruscotto digitale ad alta risoluzione da 11,7”, sarà possibile personalizzare ulteriormente le informazioni a disposizione del guidatore, rendendole accessibili più rapidamente e minimizzando le potenziali distrazioni. Inoltre, l’aggiornamento del software prevede ora la possibilità, in combinazione con il Discover Media, di proiettare la mappa del navigatore “full-screen”, un’esperienza unica e appannaggio solo di pochi competitor presenti nel mercato premium. L’equazione prodotto/prezzo è ulteriormente rafforzata dalle nuove dotazioni di sicurezza attiva quali il Front Assist in combinazione all’Adaptive Cruise Control (ACC), il Lane Assist e il Fatigue Detection, tutti dispositivi offerti di serie.

4MOTION Nuova T-Roc è in grado di adattarsi con facilità ad ogni tipologia di fondo stradale. Offre infatti nelle versioni a quattro ruote motrici l’innovativo sistema 4MOTION Active Control, introdotto per la prima volta su Tiguan seconda generazione.

Grazie a questo sistema è possibile settare la vettura a seconda delle diverse condizioni di guida semplicemente girando una manopola posta nel tunnel centrale. È possibile passare facilmente fra le tre modalità preconfigurate Snow, Onroad (normal) e Offroad oppure personalizzare la modalità Offroad Individual andando così a gestire manualmente le diverse funzioni, quali ad esempio lo sterzo, la trazione, i sistemi di assistenza alla guida. Nella modalità Onroad (normal), il 4MOTION Active Control include, tra l’altro, anche il Driving Profile Selection, che permette un’ulteriore personalizzazione della guidabilità rendendo Nuova T-Roc una vettura che si adatta perfettamente alle diverse esigenze di impiego.

Ricordiamo che la T-Roc è esposta anche al centro commerciale Buonvento di Benevento, dove una hostess potrà dare delle spiegazioni e prenotare test drive della vettura da effettuarsi presso la sede di Benevento, S.S. 7 Appia km 257 (a 500 mt dal Centro Comemrciale Buonvento). Tel 0824 362786.

La concessionaria G. Benevento Finauto, con sede in Pratola Serra (AV), S.S. 7 Bis km 304+450 si trasformerà in un locale rock, ricco di sorprese per intrattenere i suoi ospiti! Durante la serata sarà possibile scoprire l’auto da vicino e prenotare test drive gratuiti da effettuarsi nei due open week-end, sabato e domenica 20 - 21 e 27 - 28 gennaio. Non mancate!

(redazionale)