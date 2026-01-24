Avellino, Izzo: "Felice di tornare a casa e di inseguire insieme un sogno" Il difensore partenopeo, convocato per la sfida con lo Spezia, può subire scendere in campo

Sul canale ufficiale social il saluto a Monza e ai tifosi brianzoli con un riferimento all'addio e le prime parole da rientrante in biancoverde per Armando Izzo: "Ringrazio i tifosi del Monza per l’affetto e tutti i magazzinieri, fisioterapisti, lavoratori e compagni di squadra che mi hanno sempre stimato e voluto bene. Vi porto nel cuore. Il mio più grande desiderio era riportare il Monza in serie A e non andarmene da perdente ma qualcuno me lo ha impedito e non mi ha fatto sentire le emozioni profonde, ho preferito pensare al mio futuro. - ha affermato il difensore dell'Avellino - Ringrazio per il tanto amore ricevuto in questa avventura e chi ha permesso di vivere questa piccola grande realtà, il dottor Adriano Galliani. Adesso sono felice di tornare a casa e di inseguire insieme un sogno, una scalata che si era interrotta. Io ci credo. Forza lupi". Riferimento chiaro sull'obiettivo e sulla prospettiva della nuova sfida in carriera, quindi, per Izzo che nel biennio 2012/2014 da giovanissimo aveva centrato la promozione in B sfiorando i playoff nella stagione successiva.