Ariano: "Grande umanità nel reparto di ortopedia, mio padre si è sentito a casa" Parla a Ottopagine la figlia dell'82enne roverato dopo una caduta lungo corso Vittorio Emanuele

E' stato dimesso dai sanitari dell'ospedale Frangipane-Bellizzi ed è ora nel centro di riabilitazione Minerva Angelo Mainiero, l'82enne trovato riverso a terra, a causa di un improvviso cedimento delle gambe nei pressi della sua abitazione al corso Vittorio Emanuele di Ariano Irpino lo scorso giovedì 15 gennaio. (Leggi qui).

L'uomo era stato subito soccorso da alcuni abitanti del luogo, un operatore socio sanitario, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118 dello Stie di Montecalvo Irpino.

Trovato adagiato, seduto, su una sedia, cosciente all'arrivo del personale sanitario. Da qui il trasferimento nel vicino pronto soccorso dove i medici hanno poi riscontrato una frattura alla testa del femore. Dopo poche ore l'intervento chirurgico, il ricovero in ortopedia e l'avvio del percorso riabilitativo nel centro Minerva.

"Mio padre è un fifone di natura ed è stata questa la nostra prima preoccupazione - afferma la figlia dell'uomo che attraverso il nostro giornale intende rivolgere questo messaggio - ringrazio quanti si sono presi cura di mio padre ma in modo particolare il reparto di ortopedia, dal primario, medici, capo sala, infermieri, oss, spero di non dimenticare nessuno.

Una squadra davvero efficiente e professionale. Mi hanno consentito di stargli vicino sempre, fino ad accompagnarlo all'ingresso della sala operatoria. Mio padre non è stato mai solo. Ha ricevuto calore, cure ed attenzioni continue con grande premura e professionalità da parte del personale sanitario.

E' un ringraziamento che sento dal cuore e vi ringrazio per avermi dato questa possibilità. Tutto questo per una persona anziana soprattutto è fondamentale. Mio padre si è sentito davvero a casa".