Ariano, anziano riverso a terra in strada: salvato da operatore socio sanitario Si è preso cura di lui in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118

Era riverso a terra, probabilmente a causa di un malore o di una caduta accidentale. A notarlo è stato un giovane operatore socio sanitario, Luigi Gazzella, il quale si è subito attivato, allertando la centrale operativa del 118. Non lo ha lasciato solo, si è assicurato delle sue condizioni, fino all’arrivo di un’ambulanza dello Stie di Montecalvo Irpino.

Gli operatori dopo averlo soccorso a loro volta lo hanno trasportato nel vicino ospedale Frangipane-Bellizzi per le cure necessarie.

Il paziente, un 80enne, residente al corso Vittorio Emanuele, era cosciente e non sembrerebbe in pericolo. Prezioso è stato l’intervento dell’operatore che non ha voltato lo sguardo dall’altra parte. Una sinergia importante in questi casi, dove ogni minuto risulta essere prezioso.

"Era confuso all'inizio, scosso, poi man mano - afferma Gazzella - ha ripreso conoscenza. Ho fatto semplicemente il mio dovere. Non potevo lasciarlo solo. L'ho tenuto costantemente sveglio fino all'arrivo dell'ambulanza. Sono stati rapidissimi i soccorsi e professionali gli operatori giunti da Montecalvo Irpino. Speriamo ora che possa riprendersi al più presto".