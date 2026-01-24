Spezia-Avellino: le probabili formazioni, jolly Izzo nel pre-gara Monza-Frosinone dalla tribuna non per problemi fisici, ha saltato il turno precedente per squalifica

Senza Kumi, Insigne e Iannarilli (out per un edema al polpaccio destro), i fuori lista Cagnano e Rigione, ma con la prima convocazione per Sassi e per Izzo, subito da potenziale jolly per la formazione titolare. L'Avellino si è presentato così a La Spezia e alle 19.30 affronterà gli aquilotti con l'obiettivo del rilancio dopo il ko con la Carrarese, vincente anche sull'Empoli (3-0) nell'anticipo del ventunesimo turno. Lo sprint determinato nella giornata di ieri per l'ufficialità dell'accordo e per il tesseramento con l'ingresso nell'elenco dei convocati conferma la volontà di avere Izzo subito a disposizione e con la possibilità di impiego. Biancolino, con garanzie sulla condizione fisica, non ha mai fatto calcoli puntando dritto all'obiettivo con l'impatto immediato dei nuovi acquisti o dei recuperati dagli infortuni. Izzo ha seguito dalla tribuna Monza-Frosinone non per problemi fisici e ha saltato Entella-Monza per il turno di squalifica causato dalla somma di ammonizioni. A centrocampo possibile turno di riposo per Besaggio con il rientro di Sounas dal primo minuto e conferme, invece, negli altri ruoli. Lo Spezia di Donadoni si presenterà con il 3-5-2, con l'ex Radunovic tra i pali e la linea difensiva composta da Mateju, Hristov e Beruatto. L'altro ex Adamo agirà sulla fascia mancina con Sernicola sull'altra corsia e con Cassata, Bandinelli e Valoti in mediana. In attacco la coppia Artistico-Di Serio.

La probabile formazione biancoverde

Serie B

Ventunesima Giornata

Spezia-Avellino

Avellino (3-5-2): Daffara; Izzo, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Sassi, Reale, Cancellotti, Enrici, Milani, D'Andrea, Armellino, Besaggio, Patierno, Russo, Favilli