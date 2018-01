Il presidente Gambacorta attribuisce la delega all’Urbanistica Al consigliere provinciale Mirko Iorillo

Il consigliere provinciale del Partito Democratico, Mirko Iorillo, è il nuovo delegato all’Urbanistica dell’Ente. Il presidente Domenico Gambacorta, con proprio decreto, gli ha attribuito la competenza per seguire la materia.

Iorillo già oggi ha avuto modo di confrontarsi con gli uffici per organizzare il lavoro anche in vista di una serie di prossimi incontri con i rappresentanti di alcuni Comuni impegnati nell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale.

“A breve – dice il consigliere Iorillo - ci concentreremo sugli strumenti urbanistici di altre quattro realtà per le verifiche di competenza della Provincia.

E’ questa l’occasione per invitare le amministrazioni locali, che non lo abbiano ancora fatto, ad adeguare i propri Puc al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). Da parte nostra e degli uffici del settore ribadiamo la massima disponibilità al confronto e al supporto per accompagnare i Comuni al traguardo dell’approvazione”.

